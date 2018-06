Roma, paura in strada: cadono due alberi davanti alla stazione di Tivoli

Due alberi sono caduti in strada nel piazzale davanti alla stazione di Tivoli (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tivoli e i vigili del fuoco che hanno rimosso gli alberi. Nessuno è rimasto ferito e l'area è stata messa in sicurezza. In corso di accertamento le cause del crollo, forse legato alle forti raffiche di vento.

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



