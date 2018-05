Tivoli, litiga a casa e si getta dal ponte sull'Aniene: un poliziotto la salva

di Marco De Risi

Una ragazza di 16 anni ha tentato il suicidio gettandosi da un ponte. E' stata salvata da agenti delle volanti costretti a gettarsi in acqua riuscendo così ad afferrare la minore che aveva perso i sensi. E' accaduto a Tivoli, ieri pomeriggio, quando sul ponte della Pace lungo via Roma, la sedicenne, italiana, è salita sul parapetto del ponte in legno e dopo avere abbandonato lo zainetto, si è lasciata cadere da diversi metri nelle acque del fiume Aniene. Immediato l'intervento di una volante. Uno degli agenti, ha percorso il greto, argilloso ed in discesa, poi s'è buttato nel fiume spostando arbusti e rami con le spine.



Ad un certo punto è riuscito a prendere la minore ma non c'era verso di risalire il greto. Ecco che altri poliziotti hanno formato una catena umano traendo in salvo la ragazza, il poliziotto ed anche un ragazzo egiziano che aveva cercato di aiutare l'agente. La giovane è stata caricata a bordo di un'ambulanza che s'è diretta all'ospedale Evangelisti di Tivoli. La minore è entrata al pronto soccorso in codice rosso, poi le condizioni sono migliorate. Alla base del gesto ci sarebbero attriti con la famiglia.



Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA