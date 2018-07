Roma-Napoli chiusa fino a Valmontone in direzione Sud: c'è un tir in fiamme

Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle ore 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione di Napoli all'altezza del km 585, un mezzo pesante ha preso fuoco e si è fermato in corsia di marcia lenta. Per consentire l'intervento in sicurezza dei Vigili del Fuoco, il traffico è stato bloccato per circa trenta minuti.



Attualmente sul luogo dell'evento, dove oltre ai Vigili del fuoco sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 5° tronco di Fiano Romano, si circola su due corsie e si registrano otto chilometri di coda verso Napoli. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo e percorrere la viabilità ordinaria verso Valmontone dove rientrare in autostrada verso Napoli.



Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



