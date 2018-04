Roma-Liverpool, tifosi in fila da due giorni per i biglietti

di Alessandro Di Liegro

Una partita attesa 34 anni val bene una notte all'addiaccio. I biglietti per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool saranno disponibili soltanto da mercoledì alle 10, presso i Roma Store, ma la passione e l'entusiasmo dei tifosi ha fatto sì che si formassero dei capannelli spontanei auto organizzati sin dal pomeriggio di lunedì. Sia su via del Corso che a Piazza Colonna, una continua processione di tifosi che chiedono il “tagliandino” con il quale garantirsi il diritto di “prelazione” per l'acquisto di un biglietto. Ogni sei ore un appello: alle 18, a mezzanotte, alle 6 del mattino - alle 5 su via del Corso - chi c'è bene, chi non c'è perde il turno.«Lunedì sono passata per informarmi sui biglietti e mi è stato detto che ci sarebbero stati alcuni tifosi che avrebbero organizzato una sorta di elenco di prenotazioni – afferma Micaela, tuta della Roma d'annata con tanto di scudetto sul petto – sono ripassata dopo e non c'era nessuno. Così ho pensato di organizzarlo io». Ha comprato un quadernone, una penna, si è informata sulla sua eventuale “validità” nell'ordine di garantire un elenco di prenotazione per l'accaparramento dei biglietti e per dare una sembianza di ufficialità, si è fatta prestare il timbro della ditta del fratello: «Ma abbiamo cancellato il nome della ditta. Solo con il quadernone era troppo semplice falsificarlo e avere problemi». La notte, poi, all'aperto insieme a due amiche: «Ma qui, a piazza Colonna, mi sembrava tranquillo, e poi i poliziotti sono stati gentilissimi. Ci hanno portato il caffé, si preoccupavano per noi. Una signora ci ha anche portato una carbonara».Sono le 18, è l'ora dell'appello, come a scuola o ai concorsi pubblici. C'è la signora Rosella (“Sora Rosé”, la chiama chi vuole informazioni sulla coda) canuta e tenace con indosso una sciarpa della Roma, che tiene conto dei nominativi mentre vengono richiamati ad alta voce per la piazza.Ci sono giovani con zainetto e casco. C'è chi ha portato stuoino e vivande per attrezzarsi per la notte: «Sperando che non piova». Ci sono avvocati, architetti, commercialisti, dipendenti statali, alcuni che escono direttamente da Palazzo Chigi o dal vicino Parlamento. Professionisti in giacca e cravatta e ragazzi con le polo della ditta per cui lavorano. Operai in tuta da lavoro e ragazze con quella della Roma. Madri che attendono con i figli e nonni che tengono la fila per sé e per i nipoti: «Siamo 3 generazioni di romanisti, c'è anche mio figlio. Andremo a vedere la partita sperando in una rivincita». C'è chi dice che il vero romanista sa che sarà una disfatta: «Sì, è vero – dice Mario, 21 anni – ma ci crediamo. Non possiamo non crederci, anche se all'esterno non lo diciamo».Alle 19 si apre la porta della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro, dove è stato allestito un bivacco improvvisato con un telo della Roma che copre una sorta di materasso, sedie e borsoni, e dove si sono riuniti i tifosi in attesa: «Non si preoccupi che domani ce ne andiamo. Però ci dia una benedizione, padre, che ci serve» gridano i tifosi. Sono 34 anni che aspettano la loro rivincita, anche l'aiuto del Padreterno è ben accetto.