Roma, Tiburtino, ruba costosa bicicletta: arrestato 37enne

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione San Lorenzo hanno arrestato un 37enne romano, già noto ai militari, per il furto di una costosa bicicletta. Transitando in via Tiburtina, i militari lo hanno notato armeggiare nei pressi di un palo dove era legata una bicicletta. L’uomo è riuscito, dopo aver divelto il blocca ruota e la catena ad impossessarsi del mezzo, cercando di allontanarsi. Ma i militari sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato sulla stessa strada, all’angolo con piazzale Tiburtino. La bici, del valore di circa 1.200 euro, è stata sequestrata in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario. L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



