Roma, nell'ex fabbrica occupata il maxi-ghetto degli immigrati: viaggio nel degrado e nell'illegalità

di Alessia Marani

Quando anche la disperazione è all inclusive. Entriamo all'interno dell'ex fabbrica di penicillina sulla via Tiburtina, la Leo di Ponte Mammolo, un ghetto che fa paura. Una volta era il fiore all'occhiello dell'industria farmaceutica italiana, la inaugurò nel 50 sir Alexander Fleming in persona. Contribuì alla crescita economica e demografica del settore Est della Capitale, impiegando migliaia di operai che andarono ad abitare tra San Basilio, Lunghezza e Rebibbia. Poi la crisi, irreversibile negli anni 90,...