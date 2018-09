Roma, droga nella valigia: corriere nigeriano arrestato alla stazione Tiburtina

Nel corso dei quotidiani controlli nell’area della stazione Tiburtina, i carabinieri della compagnia Parioli hanno arrestato un cittadino nigeriano di 33 anni, privo di documenti, in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’uomo, in possesso di regolare biglietto, è stato notato dai militari mentre, in atteggiamento sospetto, stava per salire a bordo di un autobus che lo avrebbe portato fuori Roma. A quel punto hanno deciso di fermarlo. Quando gli hanno chiesto di aprire il bagaglio per un controllo, dalla valigia sono spuntate le buste di cellophane contenenti, complessivamente, 2.1 kg di marijuana, tra alcuni indumenti intimi.



La droga è stata sequestrata mentre il corriere è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



