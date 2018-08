La testata di Spada diventa uno spot per Ostia, l'ideatore: «Sono loro amico ma su Fb. Non piace? Me ne infischio»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Alla Raggi non è piaciuto? E chissene... posso dirlo? Non l'ho mai sostenuta. Poi a qualcuno piace, a qualcun altro no, anche Totò avrà fatto battute poco riuscite. Io l'ho trovata divertente», ridacchia Fabio Avaro, attore di Ostia classe 72 con partecipazioni, ricorda per chi se lo fosse perso, «nel cinepanettone Colpi di fulmine e nel film Ti sposo ma non troppo, con la Incontrada». A molti questo spot è sembrato di cattivo gusto. Nessun rimorso? «Ma no, anzi per me...