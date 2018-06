La testata costa cara a Spada: sei anni per “metodo mafioso”

di Paolo Graldi

Si racchiude in due parole, autentici macigni del codice penale, la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada, il rom palestrato che voleva ridurre alla ragione, a suon di testate, i cronisti di una troupe della Rai. Due parole: metodo mafioso. Un argomento formidabile per il pm Giovanni Musarò. Ne ha fatto largo uso nella requisitoria, con la richiesta finale di una pena lunga otto anni e nove mesi, poi sensibilmente ridotta dal verdetto del collegio. Quella esibizione muscolare, imperiosa e selvaggia, a favore di...