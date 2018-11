Roma, all'Umberto I test gratuiti per l'Hiv in occasione della giornata contro l'Aids

Al policlinico Umberto I, in occasione della giornata mondiale per la lotta all'Aids (che si celebra il 1° dicembre), vengono effettuati test gratuiti per il virus Hiv. L'iniziativa va avanti dal 26 al 30 novembre presso il Centro Aids dell'ospedale, al piano terra del reparto di Malattie Infettive. I test vengono eseguiti dalle 8 alle 12. Per informazioni si può telefonare al numero 06 4997.0900. Non servono né la prenotazione né la ricetta medica. © RIPRODUZIONE RISERVATA