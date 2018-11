Roma, allarme Hiv: test gratis all'Umberto I

Test Hiv gratuiti dal 26 al 30 novembre al policlinico Umberto I. In occasione della giornata Aids che si celebra il 1 dicembre si terranno due iniziative: l'HIV Testing Week all'Umberto I e

Amare con Sapienza

all'interno della città universitaria. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, alla consapevolezza di questa ancora grave malattia che registra un aumento di nuovi casi.

Al Policlinico ci sarà l'open day per l«HIV Testing Week

, dal 26 al 30 novembre 2018: senza prenotazione e senza ricetta medica, si può fare il test dell'Hiv, dalle 8.00 alle 12.00, presso il Centro Aids, piano terra di Malattie Infettive (per info: 06 49970900).



Il test è gratuito, anonimo e per farlo non è necessario essere a digiuno.«Nonostante l'introduzione delle potenti terapie di combinazione antiretrovirale che hanno ridotto la mortalità per questa malattia, purtroppo, ogni anno si registrano un aumento di nuovi casi e quindi ormai l'infezione è endemica. Il messaggio che viene mandato proprio in occasione della settimana europea del Hiv Testing Week è conosci te stesso, conosci il tuo stato. Fare il test per l'Hiv è importante per sapere se si è stati infettati dal virus e, in caso di risposta positiva, è necessario rivolgersi ai Centri specializzati per iniziare, quanto prima, le cure specifiche per la prevenzione dei danni da Aids», spiega il professor Claudio Mastroianni, direttore della Uoc di Malattie Infettive del Policlinico Umberto I.

