Terremoto, in tilt i centralini delle forze dell'ordine a Roma

di Marco De Risi

Decine le telefonate alle forze dell'ordine di Roma per la scossa di terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro nel Molise. Sono stati tanti i romani preoccupati per la scossa all'ora di cena a telefonare ai pompieri ma anche a polizia e carabinieri. La scossa di terremoto è stata sentita in ogni parte della Capitale, non solo ai piani alti delle abitazioni. Una scossa assai prolungata che, a differenza di quella di due giorni fa con lo stesso epicentro ma in piena notte, ha raggiunto con evidenza anche la Capitale.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA