Roma, sul terrazzo di casa spacciava “amnesia”: arrestato

Sul grande terrazzo di casa una centrale di spaccio. Un romano di 21 anni, C.D., aveva predisposto una casetta in legno dove custodiva e vendeva droga. Un agente del commissariato San Basilio è entrato in casa con un escamotage: travestito da postino.

Nella casetta sul terrazzo sono stati trovati centodieci grammi di marijuana, 81,2 grammi di «amnesia» e 1.660 euro in contanti. «Amnesia» è una droga composta da marijuana intrisa di eroina, metadone e acido per batterie che produce effetti narcotizzanti, creando inoltre amnesie, e una forte dipendenza. C.D. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

