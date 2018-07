In treno con mezzo chilo di marijuana: arrestato nigeriano

I finanzieri della Compagnia di Terracina, a seguito di un controllo lungo la tratta ferroviaria Priverno Fossanova-Monte San Biagio Terracina Mare, hanno individuato a bordo del treno proveniente da Roma in direzione Minturno, un giovane extracomunitario di origini nigeriane intento a trasportare 518 grammi di marijuana.



Nello specifico, il nigeriano era intento a trasportare la sostanza stupefacente avvolta in un involucro di cellophane, occultata all'interno di una scatola di scarpe di una nota marca, certo di aggirare eventuali controlli, facendo apparire il tutto come un normale acquisto di merce. Il 20enne è stato arrestato.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46



