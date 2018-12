Terracina, trovato arsenale in borsoni vicino ospedale: caccia a bande rapinatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Norm della Compagnia di Terracina hanno sequestrato una vera e propria Santa Barbara. In particolare, i militari sono stati allertati della presenza di alcuni borsoni nella vegetazione alta nei pressi del parcheggio davanti all’ospedale Fiorini e hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale costituto da un fucile a pompa, una pistola mitragliatrice, due fucili semiautomatici, 3 pistole semiautomatiche, micce a rapida e lenta combustione, 1 revolver, 1 bomba artigianale e due artifizi pirici, un chilo di esplosivo, nonchè passamontagna e un lampeggiante artigianale. Già da tempo i carabinieri erano a conoscenza dell’esistenza di alcune bande dedite a furti e rapine che avevano nella loro disponibilità armi e munizioni che sicuramente non avrebbero avuto remore ad utilizzare in prossimità delle festività natalizie nel sud pontino, a Latina e nei dintorni del capoluogo. Infatti, negli ultimi tempi sono effettuate diverse perquisizioni mirate e molto probabilmente i malfattori, sentendosi braccati, hanno deciso di sbarazzarsi di tutto il materiale. Ora tutto sarà inviato per i rilievi dattiloscopici e balistici presso il Risi di Roma.