Rom di 25 anni fermata a Termini: doveva scontare 17 anni di carcere

Doveva scontare 17 anni e due mesi la ragazza arrestata dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli all’interno della Stazione Termini. Finito in manette anche un giovane liberiano . 26 e 25 anni, questa l’età dei due giovani arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nel corso dei consueti controlli all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini. Il 26enne, originario della Liberia, è stato rintracciato dai poliziotti, all’altezza dei tornelli di uscita della metropolitana, dopo che numerosi passeggeri lo avevano segnalato aggirarsi in stazione, in stato di forte agitazione e con un coltello in mano. Bloccato, lo straniero è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel corso della perquisizione, infatti, gli agenti gli hanno trovato indosso tre coltelli da cucina ed una forbice per la potatura. Il liberiano, inoltre, nel settembre scorso, era stato destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma. A far emergere, invece, che la ragazza di origini rom, fermata nel prosieguo della attività, doveva espiare 17 anni e due mesi di carcere per una lunga serie di furti e rapine, è stato un minuzioso accertamento da parte degli agenti. Al termine dei controlli, la ragazza è stata tradotta presso la casa circondariale di Rebibbia.

