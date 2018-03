Roma, caos a Termini: treni in ritardoe corse cancellate

PLAY FOTO Roma, caos a Termini: treni in ritardo

Un guasto tecnico ha causato ritardi oggi alla stazione Termini. Disagi per i pendolari e per i turisti che si stanno spostando nel giorno di Venerdì Santo in vista della festività pasquali.



Le ferrovie alle 12 hanno comunicato che il traffico è

in graduale ripresa sulle linee Alta Velocità

i treni potranno subire ritardi medi di 60 minuti e deviazioni di percorso

.



Le Ferrovie sottolineano anche che

ermangono i rallentamenti, con ritardi fino a 60 minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario, per i convogli in viaggio sulle linee Roma Termini – Cassino/Formia/Grosseto/Viterbo/Sulmona

.



I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per risolvere il

I ritardi più consistenti hanno riguardato le tratte regionali FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 che hanno subito anche cancellazioni. Tanti gli sfoghi degli utenti sui social.

ciao, mi dispiace c'è un guasto nella stazione di Roma Termini qui trovi maggiori info https://t.co/QVPSxFwMRp — Infotreno Lazio (@TIRegionale) 30 marzo 2018

» ma che a causa dei problemi ««p«problema tecnico».