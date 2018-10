Romai, non riesce a tornare a casa per colpa del maltempo: quattordicenne aiutato dalla Polfer

Quattoridici anni, il maltempo a Roma e l'impossibilità di tornare a casa. Il giovane, non ricordava neanche il numero dei genitori. Ma, solo alla stazione Termini, ha avuto la prontezza di chiedere aiuto alla Polfer. La pattuglia di Termini ha provveduto ad accompagnare il ragazzo a casa dove si è ricongiunto al padre, molto preoccupato nel non vedere il figlio rincasare.



Un altro giovane è stato aiutato la mattina del 28 ottobre. Si tratta di diciottenne rintracciato a bordo di un treno: si era allontanato la sera prima da casa, a seguito di un litigio con i genitori. Il giovane, residente in provincia di Caserta, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia siti al binario 1 della stazione e qui rasserenato dal personale operante, il quale ha provveduto a contattare la madre e il padre che, preoccupati, avevano già iniziato le ricerche del figlio, di cui non avevano ancora avuto notizie. Poco dopo, i genitori hanno raggiunto la stazione Termini, dove hanno potuto ricongiungersi al loro figlio.

