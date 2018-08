Roma, Termini, controlli polizia «Summer clean station»: un arresto, due denunce e tre daspo

Si è conclusa la giornata di controlli straordinari denominata «Summer clean station», disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza al fine di innalzare ulteriormente il livello di attenzione nelle infrastrutture ferroviarie, anche in considerazione del maggior afflusso durante il periodo estivo.



L’operazione ad alto impatto negli scali ferroviari si è svolta alla Stazione Termini, con la partecipazione congiunta e coordinata di personale della Questura e del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, il supporto delle unità cinofile, e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, quali smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, metal detector portatili per le verifiche sui bagagli. Complessivamente sono stati impegnati 151 operatori e 70 pattuglie. In totale sono state 1.471 persone controllate, di cui 532 extracomunitari. Nel corso dei controllo è stata arrestata una persona per furto in ambito ferroviario, e due persone denunciate in stato di libertà per violazione delle misure di prevenzione personale inflitte. Nel corso dell’operazione è stata inoltre svolta una mirata attività di contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, culminata nell’elevazione di 18 sanzioni amministrative e 8 sequestri amministrativi della merce destinata alla confisca. Sono, infine, stati adottati 3 provvedimenti di allontanamento dalle stazioni ferroviarie ai sensi della normativa sul «daspo urbano».

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:47



