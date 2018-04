«Ci siamo: all'inizio prossima settimana andiamo a realizzare, grazie al lavoro coordinato con il Dipartimento Lavori Pubblici, la corsia preferenziale a viale delle Terme di Caracalla, fondamentale per aumentare la velocità commerciale e la puntualità di linee importanti come il 714, il 671 e il 792 e per rendere più efficiente il servizio taxi. Una corsia preferenziale molto più corta esisteva già lì fino al 2014, quando fu sospesa. Non solo la ripristiniamo ma la allunghiamo fino all'inizio di Porta Ardeatina». Lo scrive, su Facebook, Enrico Stefano, Presidente della Commissione Capitolina Mobilità.

«Cominciano ad essere molte le corsie riservate realizzate dal nostro insediamento - aggiunge - andiamo avanti con determinazione e impegno per restituire i giusti spazi al trasporto pubblico e alla mobilità dolce. Prima dell'estate inoltre partiranno i lavori per la protezione delle corsie di via Emanuele Filiberto, via Principe Eugenio/Napoleone III, via Orazio Pulvillo/Quinto Publicio, viale Libia/viale Eritrea».

