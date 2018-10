Roma, appalto pilotato per la fornitura di pneumatici: a processo ex dirigente Atac

Avrebbe favorito il rinnovo del contratto di affidamento alla ditta Gommeur del servizio di fornitura di pneumatici per gli autobus della Capitale, procurando in questo modo un vantaggio al'azienda. Per questo motivo, l'ex responsabile direzione superficie dell'Atac è finito a processo con l'accusa di abuso d'ufficio. A disporre il rinvio a giudizio, su richiesta del pm Stefano Giovagnoni, è stato il gup di Teramo Marco Procaccini, al termine dell'udienza preliminare che si è svolta oggi pomeriggio. La prima udienza è stata fissata per il 10 gennaio. Nel 2013, alla società Gommeur di Notaresco (Teramo), sarebbe stato rinnovato il contratto per il servizio triennale di fornitura e gestione in «full service» delle gomme dei bus, nonostante lo studio legale a cui si era rivolta la municipalizzata romana avesse evidenziato - è la tesi dell'accusa - alcune criticità nello svolgimento del servizio da parte della ditta.



L'imputato, incaricato di verificare le irregolarità riscontrate, avrebbe trasmesso la relazione dello studio legale ai vertici della Gommeur, che avrebbero predisposto una bozza di documento in cui venivano confutate le mancanze evidenziate. Documento che, come si legge nel capo di imputazione lo stesso dirigente Atac avrebbe recepito interamente e riversato nelle controdeduzioni «allo scopo di screditare quanto rilevato dal consulente - sostiene il pm -- inviandole alla direzione internal auditing di Atac spa e da qui al consiglio di amministrazione di Atac spa, così agevolando illegittimamente il rinnovo del contratto». La Procura aveva contestato l'abuso d'ufficio in concorso anche ai vertici del gruppo Ettorre - di cui fa parte Gommeur - che avevano scelto di essere processati con rito abbreviato ed erano stati assolti per non avere commesso il fatto.

