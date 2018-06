Roma, 50enne tenta di farsi investire da un treno alla stazione Tiburtina. La polizia riesce a fermare il convoglio

Probabilmente ci sono problemi familiari all’origine dell’insano gesto compiuto ieri sera da un cinquantenne, di origini romene, che ha cercato di farsi investire da un treno proveniente dall'aeroporto di Fiumicino e in arrivo al binario 1 della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.



L’uomo, sceso dalla banchina sul binario, si è seduto dando le spalle al senso di marcia del treno in arrivo. L’allarme lanciato dai viaggiatori e dalle guardie giurate in servizio di vigilanza ha fatto scattare l'intervento immediato di una pattuglia della polizia di Stato, mentre uno degli agenti della polizia ferroviaria, con un’azione decisa e fulminea, abbracciava l’uomo, cingendolo al torace, riuscendo così a spostarlo al di fuori del binario.



Gli altri agenti, intanto, correndo incontro al treno sono riusciti ad allertare il macchinista del convoglio, già entrato in stazione, che ha subito attivato il freno di emergenza. L'uomo tratto in salvo, tuttavia, ha continuano a minacciare il suicidio. Accompagnato negli uffici di polizia ha provato a fuggire per lanciarsi dalla balaustra delle scale. Gli agenti anche in questo caso lo hanno afferrato e bloccato affidandolo poi alle cure mediche dei sanitari.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA