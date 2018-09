Roma, il compagno lo lascia e lui tenta il suicidio, salvato dalla polizia. L'uomo aveva assemblato uno strumento per morire

di Marco De Risi

Salvataggio in extremis della polizia che, ieri mattina, ha fatto irruzione in un appartamento a Torre Mauro salvando la vita ad un aspirante suicida di 32 anni. L’uomo, per farla finita aveva creato un attrezzo particolare che avrebbe dovuto avere effetti letali. Si tratta di una mascherina per aerosol applicata ad un tubo di gas.



All’altra estremità è stato applicato un grosso imbuto messo sui fornelli dopo avere aperto il gas. In questo modo è stato trovato il trentenne dagli agenti: sdraiato con la mascherina sul volto ed il gas aperto che stava suturando la stanza. I poliziotti hanno chiuso il gas e chiamato un’ambulanza che ha portato in ospedale l’aspirante suicida. Il motivo del gesto sembra sia legato alla fine di una storia sentimentale con il compagno. La fine di un rapporto che ha portato l’uomo a volersi togliere la vita in modo così serio.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



