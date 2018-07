Roma, tenta il suicidio dal quarto piano di un palazzo, salvato dai pompieri sotto lo sguardo dei residenti

di Marco De Risi

Un uomo ha minacciato il suicidio al quarto piano di un palazzo in via Valsassina a Montesacro. E’ accaduto intorno alle 8 di sera e decine di residenti hanno osservato le fasi dei soccorsi. Sul posto sono arrivati diversi equipaggi dei vigili del fuoco.Una squadra ha subito gonfiato il telone in caso lo squilibrato si fosse gettato nel vuoto. Poi altri vigili del fuoco hanno usato l’autoscala per raggiungere la finestra dove si era barricato l’uomo in preda ad una crisi psichiatrica. Altri pompieri hanno scavalcato, rischiando non poco, dal balcone vicino.In questo modo è stato evitato il peggio. Il salvataggio si è svolto sotto gli occhi attenti ed impauriti di decine di residenti che stavano rincasando. La strada è stata bloccata anche perchè completamente intasata dai mezzi di soccorso. L’aspirante suicida è stato portato via a bordo di un’ambulanza.