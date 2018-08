Tentano di rubare un furgone: presa la "banda del cacciavite"

Tentato furto su auto in concorso tra loro, questo il reato contestato a tre uomini identificati per: S.D. 45enne, O.R. 44enne entrambi di origine bosniaca e a O.D. 18enne romano, tutti con precedenti di polizia. Una pattuglia del commissariato Celio, nel transitare in largo della Sanità Militare, ha notato un uomo aggirarsi vicino a delle auto in sosta e poco dopo riunirsi ad altri due con i quali, servendosi di un cacciavite, ha tentato di aprire un furgone. Bloccati, i tre sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15



