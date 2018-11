Sacrofano, tentano di rubare in un'abitazione: quattro nomadi arrestate dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Sacrofano e della stazione di Prima Porta hanno arrestato 4 donne, di cui 2 minorenni, tutte residenti nel campo nomadi di via Salone, per il reato di tentato furto aggravato. Un residente, insospettito dai rumori provenienti dall'abitazione dei vicini, ha notato 4 persone che armeggiavano sul cancello d'ingresso dell'abitazione adiacente alla sua. Allertate le forze dell'ordine, i carabinieri sono immediatamente giunti sul posto, sorprendendo le malviventi che stavano tentando di darsi alla fuga con un'autovettura. Le fuggitive sono state bloccate con l'ausilio dei carabinieri di Prima Porta: durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati gli strumenti utilizzati per tentare il furto. Visti i gravi indizi a loro carico, i militari hanno arrestato le donne, trattenendo presso le camere di sicurezza le 2 maggiorenni ed accompagnando le minorenni in un centro di prima accoglienza, in attesa della celebrazione del processo per direttissima.