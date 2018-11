Roma, tentano estorsione a un negoziante: arrestati due albanesi a Casal Monastero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arresto di R.L., albanese di 31 anni, si sono concluse le indagini della polizia del Commissariato San Basilio su una tentata estorsione effettuata nei confronti del titolare di un esercizio commerciale situato nella zona di Casal Monastero vicino alla Nomentana. L’uomo si era reso irreperibile dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, mentre il suo complice, C.F., di 29 anni, anch’egli albanese, era già finito in manette.L’indagine era iniziata alcuni mesi fa, a seguito della denuncia del titolare di un esercizio commerciale, a cui i due avevano intimato di consegnare una somma di danaro per “continuare a svolgere in tranquillità la propria attività lavorativa”, mostrandogli anche una pistola per rafforzare la minaccia ed essere più “convincenti”.Gli investigatori sono partiti dall'esame delle immagini riprese da alcune telecamere presenti nella zona e sono riusciti, confrontando centinaia di cartellini fotosegnaletici, a identificare i due, che sono stati poi riconosciuti senza alcuna incertezza dalla vittima. Gli elementi acquisiti sono stati inviati all’autorità giudiziaria che, concordando con le risultanze investigative, ha emesso l'ordine di arresto nei confronti dei due albanesi, finiti ora entrambi in manette.