Ariccia, ottantenne tenta di farla finita: «Con questa pensione non riesco più a vivere»

Con coraggio e altruismo un 57enne di Ariccia ha salvato un anziano in procinto di gettarsi dal ponte di Ariccia, sulla via Appia. Sabato alle 14,30, con il caldo al culmine della giornata, Carlo Lucidi, meglio conosciuto come Totò, che abita nel centro cittadino, mentre sedeva in piazza di Corte, ha visto un anziano scavalcare il muretto, dirigersi verso la rete metallica con l'evidente intenzione di gettarsi nel vuoto. Totò ha raggiunto l'anziano, lo ha afferrato tirandolo a sé e lo ha portato in salvo. Nel...