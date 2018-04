Roma, la Soprintendenza "sfratta" il tennis da piazza del Popolo

di Fabio Rossi

In piazza del Popolo non ci saranno nemmeno i quattro mini-campi dimostrativi in erba sintetica, come era stato fatto in passato, per promuovere lo spettacolo degli Internazionali di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio. Per vedere match ufficiali del torneo nel cuore della Capitale bisognerà andare necessariamente al Parco del Foro Italico: i campi cittadini, che avrebbero dovuto ospitare alcuni incontri delle prequalificazioni, non si faranno. E quelli aperti a maestri e bambini saranno allestiti in piazzale Ennio Flaiano, nel III...