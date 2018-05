Roma, dal Campidoglio all'Eliseo: flash mob per i 40 anni della Basaglia

Dal Campidoglio al Teatro Eliseo, i ragazzi del Teatro Patologico di Roma hanno sfilato in processione mettendo in scena, tra le strade di Roma, la liberazione di un folle picchiato e immobilizzato, interpretato dal fondatore Dario D'Ambrosi. Un percorso di liberazione in cui musica e recitazione si contrappongono alle sofferenze a cui viene sottoposto il folle incatenato e che ha come meta il Teatro Eliseo che «per dieci giorni consecutivi, dal 4 al 14 ottobre, ospiterà il festival del teatro Patologico dal titolo "1978, Legge 180 - 2018 illusioni, sogni, speranze" - ha detto D'Ambrosi nella conferenza stampa in Campidoglio - Ci sarà un fitto calendario tra spettacoli, concerti, mostre e convegni che affronteranno i quarant'anni della Legge Basaglia e l'importanza del teatro terapia».

« Complimenti a tutti e grazie per essere qui - ha detto la sindaca Raggi - Abbiamo un'eccellenza a Roma, il Teatro Patologico, non un semplice teatro ma un progetto importantissimo con l'università di Tor Vergata di un teatro emozionale che integra tutte le persone all'interno di un progetto di recitazione per un processo di crescita e integrazione nella società. Un grandissimo vanto che con grande orgoglio possiamo dire di ospitare a Roma. Vogliamo spingere questa esperienza a esprimere tutte le sue potenzialità, e vedere questi ragazzi andare in giro per il mondo con i loro spettacoli va proprio in questa direzione: continuate così!».

I prossimi appuntamenti del Teatro Patologico saranno il 7 maggio a New York, dove Dario D'Ambrosi apre la VI edizione del Festival Italy in scena; il 16 maggio sarà la volta di Bruxelles dove il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani introdurrà il lavoro del Teatro Patologico che ha incontrato l'interesse anche degli studenti universitari di Buenos Aires «che arriveranno a Tor Vergata per apprendere il metodo, affinché possa arrivare anche lì», ha concluso D'Ambrosi. «L'interesse di altre università nel mondo dimostra quanto sia vincente questo progetto. Da parte nostra ci sarà l'impegno necessario», ha concluso Raggi.

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA