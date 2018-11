I 50 anni del 3570 a Roma: i premi ai tassisti più virtuosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cooperativa RadioTaxi 3570 ha celebrato con una grande festa, nel quartier generale di Via del Casale Lumbroso, il 50esimo anniversario della fondazione, una ricorrenza inedita nella storia del trasporto pubblico taxi. A distanza di mezzo secolo, la prima centrale operativa italiana è divenuta oggi un’icona del ‘Made in Italy’.Nel corso della giornata la Cooperativa RadioTaxi 3570, grazie a segnalazioni degli utenti sull’operato dei tassisti, ha assegnato quattordici “Oscar del Tassista”.Fra quesi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento: Gianluca Garofalo - Livorno 34, che ogni volta che porta i piccoli in ospedale ‘azzera’ il tassametro; Adolfo Arpino - Cagliari 3, che dopo una corsa di 300 metri ha accompagnato a casa l’anziana cliente e l’ha aiutata a portare le buste della spesa; Fabrizio Cataluffi - Pisa 31, che si è reso conto della gravità in cui riversava la piccola che trasportava e ha fatto intervenire una pattuglia della Polizia per farsi strada nel traffico e arrivare in tempo utile in Pronto Soccorso; Paolo Vignati, Brescia 38, che ha portato un ragazzo fino all’ospedale di Frascati, dov’era ricoverata la mamma che aveva avuto un incidente in casa, e ha azzerato il tassametro; Anita D’Antona, Cremona 31, che ha restituito uno zaino con importanti valori, molto contante e il cellulare; Marco Danieli, Aosta 11, che dopo aver ascoltato il racconto della cliente disabile, scippata il giorno prima, l’ha accompagnata in circoscrizione per rifare i documenti di identità personale; Giuliano Corda di Cesidio, Udine 40, encomiato da una famiglia di clienti per aver saputo restituire loro un po’ di tranquillità, mentre si recavano in clinica per un intervento delicatissimo; Barbara Guiducci, Arezzo 64, che ha ascoltato il racconto accorato di una donna, alla quale era capitato di tutto in quella giornata e le ha offerto la corsa.“Occorre soprattutto riconoscere – ha affermato Loreno Bittarelli, Presidente della Cooperativa RadioTaxi 3570 – che a designare questi encomi è stata una giuria molto severa: il pubblico. Le segnalazioni, infatti, sono state raccolte fra le corrispondenze spedite via posta e le recensioni pubblicate sui social network”.Fra i risultati raggiunti in questi anni, la Cooperativa RadioTaxi 3570 ha voluto ricordare la sua profonda vocazione sociale attraverso tre importanti iniziative: ha introdotto in servizio la prima e unica flotta della Capitale che dispone di 40 taxi attrezzati al trasporto dei clienti diversamente abili, un servizio denominato 3570 “Mobilità Accessibile”; ha lanciato un servizio denominato “3570.1 per lei” dedicato alle donne sole che viaggiano di notte; organizza periodicamente presso la propria sede la raccolta di sangue tra i propri soci, per effettuare trasfusioni a favore dei piccoli pazienti. Sono 3.200 le sacche donate in 5 anni all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma dal gruppo “Donatori Sangue” con circa 800 i soci, di cui 8 hanno ricevuto la medaglia d’argento (minimo 20 trasfusioni) e 124 quella medaglia di bronzo (minimo 10 trasfusioni) assegnate dal nosocomio romano.