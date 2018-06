Con il tatuaggio della farfallina non può partecipare al concorso pubblico: scatta il ricorso

di Adelaide Pierucci

Le ali colorate e spiegate in volo. Il tatuaggio di una farfalla sulla caviglia, per mesi orgoglio di una aspirante poliziotta, ha rischiato di farle svanire il suo sogno più grande, indossare una divisa. Superati i test, superate le visite mediche, la candidata, una trentenne romana, si è vista recapitare a casa la bocciatura dell'idoneità alla partecipazione al concorso. La commissione medica l'ha stoppata: esclusione categorica dal bando per l'assunzione di 1.148 allievi agenti del maggio 2017. Motivo: il...