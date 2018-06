Roma, tassa di soggiorno evasa: per il Campidoglio danno erariale da 50 milioni

di Michela Allegri

La cifra stimata è da capogiro: il buco nelle casse del Campidoglio per il mancato incasso delle tasse di soggiorno pagate dai turisti in alberghi e affittacamere, potrebbe superare i 50 milioni di euro. Un dettaglio che emerge dalle inchieste della procura di Roma e che ha convinto i magistrati della Corte dei conti ad aprire un fascicolo d'indagine, visto che per il Comune si profila un macroscopico danno erariale. I magistrati contabili hanno competenza sul caso, perché gli albergatori, riscuotendo la tassa per conto...