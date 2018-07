Tari Roma, boom di ricorsi contro la tassa sui rifiuti: «Vie sporche e miasmi: rimborsateci»

di Camilla Mozzetti e Andrea Nebuloso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I miasmi, quell'odore fetido di immondizia e rifiuti non raccolti attanaglia moltissimi quartieri e non soltanto quelli in prossimità degli impianti di smaltimento, come il Tmb di via Salaria. Eccolo il rovescio della mancata raccolta e di quella che da settimane procede a singhiozzo in molte zone della Capitale. L'estate e il caldo, rispetto all'inverno, quando l'emergenza si ferma alle strade sporche, hanno amplificato i cattivi odori e decine di residenti da giorni sono costretti a tenere le finestre chiuse e...