I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino della Tanzania, 58enne con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito delle quotidiane attività antidroga, i militari hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’africano è stato trovato in possesso di numerose dosi di eroina e denaro contante, cosa che ha portato i carabinieri a decidere di perquisire la sua abitazione, in via Giuseppe Ginanni, a Torre Maura, dove è stata trovata altra ingente quantità della stessa sostanza, in totale circa 650 grammi, oltre a 300 grammi di mannite (sostanza utilizzata per il taglio dell’eroina), bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi, 630 euro e 250 dollari americani in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre lo spacciatore è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. Con il quantitativo di droga sequestrato sarebbe stato possibile produrre oltre 7.000 dosi singole da immettere sulle piazze di spaccio, per un profitto per il pusher che si sarebbe aggirato sui 60.000 euro.