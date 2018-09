Preso mentre cede una dose di coca: arrestato un pusher a Talenti

Sono stati gli investigatori del Commissariato Fidene – Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, a trarre in arresto un pusher in via Ugo Ojetti, a Talenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un ragazzo. Nel corso di un servizio antidroga, infatti, hanno notato un giovane all’interno di un’ auto parcheggiata con lo sportello aperto e, sospettando che fosse in attesa di qualcuno a cui cedere dosi di stupefacenti, hanno iniziato un servizio di appostamento. Poco dopo hanno visto sopraggiungere il cliente e, dopo aver assistito allo scambio droga – danaro, sono intervenuti. Indosso al ragazzo la dose di cocaina appena acquistata, mentre nascosta nell’ auto del pusher altra droga dello stesso tipo, circa 10 grammi suddivisa in due dosi da 5 grammi ciascuna celate nel tettino dell’auto, oltre ad una somma di danaro di oltre 1.600 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. I poliziotti, al termine degli accertamenti, hanno tratto in arresto M.M., romano di 24 anni. Dovrà rispondere di spaccio in flagranza nonché di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



