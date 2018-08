Roma, svuotato il treno carico di rifiuti a Villa Spada: immondizia al Salario

Sono terminate le attività di trattamento e recupero dei rifiuti contenuti all'interno del treno nella stazione ferroviaria Roma Smistamento a Villa Spada, che dunque è stato svuotato. Lo annuncia Ama. Il treno è rimasto fermo nella stazione in questione per circa 2 mesi, i rifiuti in esso contenuti erano destinati inizialmente in Germania. Ma poi per sopraggiunta indisponibilità dopo la sosta sono stati smaltiti in città. Le operazioni, iniziate a metà agosto, «si sono svolte in totale sicurezza, sono state effettuate con la supervisione dei responsabili impianti di Ama e dei tecnici dell'Arpa Lazio. Questi ultimi, nei vari sopralluoghi effettuati durante le operazioni di recupero, hanno potuto constatare l'assenza di particolari odori sia dal convoglio che dal piazzale di movimentazione dei mezzi del Tmb Salario, dove i rifiuti sono stati avviati a trattamento. Come già reso pubblico, la ripresa in carico dei rifiuti non ha portato all'aumento delle quantità di materiali in ingresso presso l'impianto Tmb di via Salaria. Ama ha infatti inviato analoghi quantitativi di rifiuti a trattamento presso il Tmb privato romano, in accordo con il commissario prefettizio che ha in gestione quell'impianto, in aggiunta a quelli previsti settimanalmente dal contratto vigente», spiega Ama.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34



