Roma, cancellate le svastiche al parco del rastrellamento al Quadraro

di Laura Bogliolo

Hanno finalmente cancellato le svastiche che erano comparse nel Parco 17 aprile 1944, l'area verde immersa nel degrado che ricorda le vittime del rastrellamento da parte dei nazisti al Quadraro, quartiere che ha ricevuto la medaglia d'oro al merito civile. Come denunciato dal Messaggero, le svastiche erano state disegnate addirittura sugli alberi. Un reportage del Messaggero pubblicato il 30 marzo aveva denunciato la presenza di svastiche e lo stato di completo abbandono del parco, sommerso da immondizia, bottiglie di birre e rami di un pino caduto durante la nevicata del 26 febbraio. «Si sono dimenticati di questo parco storico» avevano sottolineato i residenti. Il parco infatti non viene neanche chiuso la sera e diventa il ritrovo di sbandati che si ubriacano. Solo dopo la denuncia del Messaggero l’immondizia è stata portata via, ma le svastiche erano rimaste. «Puliscono questa area verde soltanto una volta l'anno, per le commemorazioni del 17 aprile» aveva denunciato Laura Coccia, storica, ex deputata del Pd, nata e cresciuta nel quartiere.«Una vergogna - aveva sottolineato Claudio Siena dell’Associazione Culturale Enrico Berlinguer - il sindaco condanna le svastiche ma le ha fatte cancellare con grande ritardo. Da tempo avevamo denunciato lo stato di degrado del monumento, sono stati spaccati anche una mano e un piede della statua, mercoledì faremo una cerimonia e lasceremo un cuscino in memoria delle vittime».«Finalmente le svastiche non ci sono più - dice Claudio De Feo del direttivo dell'associazione Berlinguer - i rami del pino caduto sono ancora a terra, ma secondo quanto hanno riferito i vigili il servizio Giardini dovrebbe intervenire domani, martedì».Coccia, che è stata la promotrice della petizione (andata a buon fine) per riconoscere a don Gioacchino Rey, parroco di Santa Maria del Buon Consiglio al Quadraro, la medaglia d’oro al merito civile auspica «che la risposta alle svastiche possa essere una partecipazione maggiore delle scuole del quartiere durante la prossima commemorazione».