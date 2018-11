Svastiche contro il docente del Montale: gli studenti le cancellano

Erano apparse nella notte di venerdì sui muri del liceo Montale di via Paladini, in zona Portuense, a Roma. Gli studenti hanno deciso di intervenire subito, cancellando le frasi e i simboli della vergogna. Si sono dati appuntamento davanti al muro in cui sono apparse le scritte offensive contro Andrea Barbetti, professore e presidente della sezione Anpi Marconi «Ragazze della Resistenza»: in segno di solidarietà col docente hanno ridipinto le pareti imbrattate.

«Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma si stringe ad Andrea e chiede alle autorità competenti di individuare prontamente i responsabili del gesto e di sanzionarli a norma di legge. Non si tratta certo di una ragazzata, ma di un tentativo consapevole e cosciente di intimidazione, portato con la consueta vigliaccheria che da sempre caratterizza le azioni nazifasciste», sottolinea l'Anpi Roma in una nota.

«Oggi insieme agli studenti e agli abitanti del quartiere ci siamo riuniti nella nostra scuola per cancellare la scritta fascista apparsa ieri», dichiarano gli studenti del Montale e del Coordinamento studentesco di Roma Sud-Ovest. «Non lasceremo spazio a chi vorrebbe trasformare presidi di cultura in luoghi d'odio e intolleranza. Infatti da domani - concludono gli studenti - lavoreremo insieme ai docenti ed alla comunità scolastica tutta per promuovere il valore costituzionale dell’antifascismo e della memoria storica».

Non è la prima volta che il liceo è vittima di un episodio del genere. «Le scritte sono state fatte in una parete dove già lo scorso anno erano comparse deliranti frasi volte contro Anna Frank - spiega Anpi Roma - e che anche grazie all'operato di Andrea, i ragazzi della scuola avevano coperto con una poesia di Montale “La primavera hitleriana».

