Roma, ruba in supermercato e ferisce con un coltello la guardia giurata: arrestato dopo 6 mesi

A gennaio aveva rubato in un supermercato a San Basilio colpendo l'addetto alla sicurezza. Dopo un'indagine di alcuni mesi, la polizia lo ha arrestato: dovrà rispondere di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.



LA VICENDA

L'uomo, dopo essere entrato nel supermercato in zona San Basilio con un bambino nel passeggino, aveva iniziato a girare tra i vari reparti, poi si eraincamminato verso l'uscita senza, però, passare dalle casse. Immediatamente è scattato l'antitaccheggio ed è stato fermato dal dipendente della sicurezza. L'attenzione della guardia giurata è andata al vano portaoggetti del passeggino dove c'erano alcuni generi alimentari in vendita nel supermercato. Invitato ad esibire lo scontrino fiscale o a restituire la merce, l'uomo per tutta risposta, ha colpito lil vigilante al volto con un pugno e poi, c ha estratto dalla giacca un coltello, lo ha ferito al gomito sinistro ed è fuggito abbandonando a terra la lama.



LE INDAGINI

Gli agenti del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, incaricati delle indagini, hanno ascoltato la testimonianza del dipendente, confermata anche dalla cassiera e si sono messi subito a lavoro: il sequestro del coltello e l'acquisizione delle immagini registrate all'interno del supermercato riprese dal sistema di videosorveglianza con una videoregistrazione in cui si vedeva l'aggressore allontanarsi.



LA SVOLTA

A marzo la svolta nelle indagini: agenti in servizio a largo Camerano notano, un uomo che insieme a un minore trasporta un passeggino: indossa vestiti a quelli del ladro del supermercato e anche la descrizione fatta dalla guardia giurata corrisponde.l'uomo indossati durante il furto e corrispondente alle descrizioni fisiche rilasciate dal dipendente. Tutti elementi utili per procedere al controllo: l'uomo è stato identificato per C.C. romano di anni 64, con precedenti. Gli agenti hanno chiesto all'autorità giudiziaria un'idonea misura cautelare personale - misura che è stata notificata al malvivente alle prime luci del 27 luglio quando è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA