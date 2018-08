Roma, paura in un supermercato all'Eur: uomo aggredisce il direttore, poi gli agenti

È entrato all'interno di un supermercato in viale Beethoven ieri pomeriggio e ha iniziato a dare in escandescenza. Prima ha pesantemente ingiuriato il direttore minacciandolo anche con una bottiglia rotta e subito dopo lo ha aggredito fisicamente. Ha continuato nel suo atteggiamento violento rompendo le bottiglie di birra prese da uno scaffale e lanciandole a terra. All'arrivo degli agenti della Polizia di Stato, chiamati nel frattempo dal personale del supermercato, l'uomo ha lanciato una bottiglia prima di venire bloccato.



Raccolte le testimonianze di quanto accaduto, gli agenti hanno fatto salire B.R, italiano di 51 anni, a bordo della volante ma, una volta all'interno l'uomo ha ripreso a essere aggressivo e violento colpendo più volte con pugni e testate le parti interne dell'autovettura. Nemmeno una volta giunto presso gli uffici del commissariato si è riusciti a riportare alla calma il 51enne che ha iniziato a minacciare di morte gli agenti aggredendoli.



Sono quindi intervenuti i medici del 118 che hanno portato l'uomo in ospedale per le cure mediche. Refertato anche un agente intervenuto. Il 51enne è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20



