Roma, scogliere trasformate in discarica dai detriti del Tevere: «Intervenga la Regione»

Le spiagge e soprattutto le scogliere a protezione della zona del vecchio faro di Fiumicino ricoperte da un pesante tappeto di detriti. Il maltempo che sta flagellando il litorale romano e le piene del Tevere hanno trasferito sulla costa del Comune costiero enormi quantitativi di immondizia che i morosi hanno poi spinto sulle spiagge e in particolare sopra alle scogliere realizzate a difesa dei quartieri Passo della Sentinella, nel borghetto e nel porticciolo del faro in cui ormeggiate circa 150 barche di piccole dimensioni. Come accade oramai da molti anni durante questo periodo il litorale di Fiumicino diventa la pattumiera della Capitale. Quindi non solo allagamenti delle abitazioni ma tanti rifiuti vengono spalmati dalle onde sulle dighe gettate per proteggere l’ultimo tratto di via del Faro.



Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla sommità delle barriere le violente onde hanno depositato enormi quantità di rifiuti e tra questi giganteschi tronchi, tanti pezzi di legna e materiale di plastica, carogne di animali, frigoriferi e lavatrici. Alla rimozione di una parte di rifiuti che stazionano nel piazzale antistante la sagoma del faro provvedono i titolari del porticciolo e i residenti nel borghetto che liberano la strada, in sorta di fa da te, per impedire alle automobili di subire danni durante la classica passeggiata per assistere al tramonto in una zona in preda al degrado da anni a causa dell’abbandonato in cui versa il cantiere per la costruzione del porto turistico. «Durante l’anno ci rimbocchiamo le maniche e rimuoviamo tanta ma tanta spazzatura presente dal piazzale – dicono all’unisono Armando Stampella e Donato Gemito, titolari del porticciolo -. Spesso siamo costretti a togliere anche i pericolosi pezzi di pietrame che la violenza dalle onde spinge lungo la strada che porta al faro».Il disagio dei residenti e le proteste dei cittadini sul degrado e la discarica a cielo aperta presente sui frangionda è stata presa in seria considerazione dall’amministrazione comunale e il sindaco ha scritto chiedendo aiuto alla Regione. Il primo cittadino si è rivolto agli assessori regionali al Trattamento, Smaltimento e Recupero dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, e alla Tutela del territorio Mauro Alessandri, denunciando la “drammatica situazione in cui versano alcune aree del Comune costiero e in particolare quella del vecchio faro e delle spiagge a nord a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi”. «Si tratta per lo più – precisa Esterino Montino nella lettera – di spazzatura che i fiumi Tevere e Aniene hanno riversato in mare e che la forza della corrente ha riportato sul nostro litorale. Le mareggiate non hanno fatto che amplificare gli effetti di quanto accade quotidianamente non solo a Fiumicino, ma anche nelle spiagge più a nord». Per il Comune quindi, “nonostante gli impegni quotidiani dell’Ufficio Ambiente, rimane difficile poter far fronte a questa situazione e alla rimozione dei rifiuti”. «Chiedo – conclude – alla Regione di predisporre la rimozione immediata di questi rifiuti».Accoglie l’appello l’assessore al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, dando la disponibilità del suo assessorato a correre in aiuto al forte disagio denunciato dal primo cittadino. «Valuteremo – precisa - le modalità per sostenere il comune di Fiumicino nelle attività di bonifica delle aree danneggiate dalle recenti mareggiate, mentre con i contratti di fiume si potrà favorire una pulizia costante del Tevere e di altri corsi d'acqua».