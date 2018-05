Roma, salvato dal suicidio: il Capo della Polizia ringrazia gli agenti

di Alessia Marani

Ha voluto complimentarsi con loro personalmente, guardarli negli occhi, stringere le loro mani. Quelle stesse mani che la sera di martedì 17 aprile in via Lorenzo il Magnifico, zona Bologna, acciuffarono per i jeans un uomo di 28 anni che stava per uccidersi lanciandosi nel vuoto dall'ultimo piano di un palazzo. Così, venerdì, il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha incontrato negli uffici della Questura di Roma gli agenti delle Volanti e dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia che, quella sera, con grande lucidità e freddezza scongiurarono la tragedia. La scena venne ripresa con gli smartphone da alcuni passanti e quegli attimi da brividio in cui i poliziotti stessi rischiarono la vita, fecero il giro del web. Tra gli agenti anche Francesco Macaluso, il poliziotto in servizio dal 2004, che materialmente per primo ha afferrato il ventottenne per i pantaloni. «Ho salvato una persona ma non mi sento un eroe, è il mio lavoro, lo sognavo fin da bambino», aveva detto dopo il salvataggio. Presente all'incontro anche il questore Guido Marino.