Blitz con le celtiche nel circolo Pd: «Azione di Forza Nuova»

di Jacopo G. Belviso

Frasi minatorie, croci celtiche, svastiche e fasci littori sono apparsi nella notte tra sabato e domenica nella sezione territoriale del Pd nel VII municipio, a Subaugusta. Il gesto vandalico - che segue quello che ha visto per oggetto le sezioni di San Giovanni e all'Alberone - è stato rivendicato dal movimento neofascista Forza Nuova che oltre a condividere le foto del blitz sui social network, ha lasciato intendere chiaramente chi fossero i responsabili dell’azione, firmandosi più volte attorno alla sede politica.

Purtroppo - spiega in una nota Roberto Morassut, deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico - questo episodio si inserisce in un contesto di fatti accaduti di recente in quel municipio (il VII) che a questo punto non possono essere sottovalutati. Lì sta riprendendo una dinamica violenta. Tutte le sezioni dem hanno subito aggressioni (in passato San Giovanni ed Alberone): il Pd ha denunciato azioni violente ed occupazioni abusive di locali pubblici da parte di Casa Pound e di Forza Nuova, ci sono state manifestazioni antifasciste dei partiti democratici

. Oltre alle scritte, gli aggressori - riferiscono esponenti dem di zona - hanno minacciato di violenza fisica alcuni ragazzi che in quel momento stavano studiando dentro al locale. I protagonisti del raid sono stati denunciati alle autorità competente anche se ancora restano ignote le loro identità.

S

iamo oltre la soglia della fisiologica contrapposizione politica

, continua Morassut.

Siamo alla violenza, alle intimidazioni e alle minacce. Occorre intervenire prontamente per tutelare l’agibilità democratica e la sicurezza dei cittadini, dei giovani e di quanti scelgono liberamente di aderire ad un partito e manifestare le proprie idee. Quello è un municipio che ha una storia di violenze fasciste antiche. Chiediamo al sindaco di Roma, al Prefetto, alle autorità di Pubblica Sicurezza misure efficaci per individuare i violenti, impedire ulteriori provocazioni, garantire la sicurezza delle persone

, conclude.



Risponde all’aggressione subita anche Francesca Biondo, consigliera Pd in VII municipio:

È l'ennesima intimidazione che subiscono le sezioni del Pd del VII municipio, dopo che a novembre di fronte alla sezione di San Giovanni era dovuta intervenire la Digos e poche settimane fa era stata imbrattata con scritte fasciste la sezione di Alberone. Crediamo che tutto questo sia avvenuto perché ci siamo permessi di denunciare l'occupazione abusiva dei locali di Via Taranto, i manifesti abusivi in tutto il quartiere, gli episodi di intimidazione a danno di stranieri che avvengono quotidianamente

. Prendono parola anche i Giovani Democratici con un post pubblicato sulla pagina Facebook:

Dopo l'ennesimo atto abbiamo preso la decisione di sporgere denuncia alle forze dell'ordine con la consapevolezza che l'odio e la paura vadano combattuti con il coraggio. Per questo chiediamo a tutti di unirsi in questa battaglia che non può essere più rimandata

. «È del tutto evidente che lo strascico di una campagna elettorale avvelenata da forze estremiste, sta alimentando un clima di odio e di violenza che sfocia in episodi come quello di questa notte. Ai Giovani Democratici aggrediti e costretti a barricarsi all'interno della Sezione, e ai militanti del Circolo Pd di Subaugusta va tutta la solidarietà del Partito Democratico», sottolinea Claudio Mancini, deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico..