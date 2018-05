Roma, stuprata dal branco in una Panda rossa: aspettava il bus, costretta a salire sull'auto

di Elena Ceravolo e Raffaella Troili

Quanto dura una violenza? Da quando a forza ti strattonano e caricano in macchina o quando urli e nessuna auto rallenta la corsa, smetti di parlare, inizi ad aver paura, diventi piccola piccola. Oppure scatta quando ti stuprano in quattro sotto un cavalcavia e speri che tutto finisca presto e non senti più nulla e torni tra le tue quattro mura ma nulla sarà come prima. L'incubo di Silvia (nome di fantasia), 44 anni, è iniziato giovedì notte. Alla fermata dei bus di Rebibbia. Era tardi, l'una, è...