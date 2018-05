Roma, stupro di Guidonia: sui social la caccia al volto del capobranco

di Elena Ceravolo e Alessia Marani

Un nome, un identikit e anche un profilo Facebook da scandagliare. La «belva» come l'ha descritta la vittima, il capobranco che l'ha sequestrata e poi violentata in aperta campagna con altri tre complici a bordo di una vecchia Panda, ha le ore contate. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per stringere il cerchio attorno ai quattro aguzzini, probabilmente bengalesi, che giovedì notte hanno abusato di Silvia (è un nome di fantasia), 44 anni. In due l'hanno prima prelevata alla fermata dei bus...