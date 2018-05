Roma, studentessa cinese uccisa da un treno: «Il macchinista la poteva salvare»

di Adelaide Pierucci

La procura ha chiesto il processo per il possibile responsabile della morte di Zhang Yao, la ventenne cinese uccisa da un treno a Tor Sapienza, nel dicembre 2016, dopo essere stata scippata. La colpa, però, non sarebbe dei tre ragazzi rom che hanno strappato la borsa alla ragazza. E neanche del macchinista del treno che l'ha investita mentre si trovava a ridosso dei binari dove si era spinta per tentare di raggiungere i borseggiatori. Secondo il pm Giovanni Battista Bertolini la responsabilità dell'incidente andrebbe...