Strisce blu a Roma, record di multe: 2mila verbali al giorno

Sotto la vernice delle strisce blu c'è un tesoro: l'anno scorso l'amministrazione di Roma ha incassato la bellezza di 38 milioni di euro, linfa vitale soprattutto per l'Atac, affossata da anni di gestioni colabrodo e che ora, concordato permettendo, prova a incamminarsi sulla via del risanamento. Il bottino annotato dalla società in una relazione interna è frutto anche della lotta agli evasori, quelli che piazzano l'auto negli stalli a pagamento ma non sganciano un euro per la sosta. Se si mettono a...