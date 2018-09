Roma, stretta contro i venditori abusivi del centro: 8 denunce e sanzioni per circa 80mila euro

I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno effettuato numerosi controlli nelle aree comprese tra Colosseo, Fori Imperiali e Fontana di Trevi. Sette cittadini stranieri, tutti del Bangladesh, sono stati sorpresi a molestare i passanti per costringerli ad acquistare i loro prodotti, venduti abusivamente e sono stati denunciati. Un altro, invece, di 23 anni e domiciliato a Roma, è stato trovato con 45 biglietti di bus turistici e un pos, abilitato al pagamento con carte di credito ma senza nessuna autorizzazione. Gli è stata inflitta una multa di 5.164 euro.



Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 57.000 euro nei confronti di 12 venditori ambulanti abusivi, intenti a commerciare merce di ogni tipo, tra cui 200 bottiglie d'acqua, 70 aste per selfie, 80 cappelli di paglia, 250 braccialetti, 59 ombrelli, 47 teli poncho, 52 palline di gomma e 66 manufatti in legno. Gli oggetti sono stati sequestrati e per quattro di loro, che limitavano il libero accesso all'esterno della metro Colosseo, è scattata anche la sanzione per violazione del divieto di stazionamento. Contestuale l'ordine di allontanamento per 48 ore e la successiva richiesta di emanazione di daspo urbano. Il quartetto è stato anche segnalato al sindaco per l'erogazione della sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 300 euro.



La stessa attività è stata svolta nell'area della Fontana di Trevi e via del Lavatore. Qui, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino del Mali di 42 anni, senza fissa dimora, che vendeva borse da donna contraffatte. Altri sei ambulanti abusivi - 5 cittadini del Bangladesh e uno Senegalese - sono stati sorpresi con oggetti di ogni tipo: bracciali in tessuto, aste per selfie, power bank, manufatti in legno, adattatori prese corrente. L'ammontare delle sanzioni è stato di oltre 30.000 euro.



Sono, invece, un centinaio gli oggetti recuperati a terra e sequestrati dai militari, di venditori ambulanti che hanno preferito lasciare a terra la loro merce e fuggire a seguito dei controlli

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



