Roma, street food illegale a Termini: multe e sequestri

"Street food" abusivo nei pressi della stazione Termini. I carabinieri hanno sanzionato 3 cittadini peruviani sorpresi in via Enrico De Nicola a vendere bottiglie di birra in vetro, lattine di bevande analcoliche e generi alimentari, contenuti in pentole e confezioni di plastica rinvenuti in un furgone. Due i punti vendita al dettaglio scoperti dai carabinieri sul marciapiede antistante l’ingresso del complesso monumentale delle Terme di Diocleziano: sequestrate 160 bibite e 30 kg di generi alimentari trasportati sul posto utilizzando un furgone, sprovvisto di autorizzazione per il trasporto di alimenti e sottoposto a sequestro amministrativo.



Ieri l'operazione dei carabinieri del comando provinciale Roma in centro finalizzata alla tutela del decoro e al contrasto di ogni forma di illegalità si è concentrata nell'area compresa tra piazza Indipendenza e piazza dei Cinquecento. Nove persone sono state denunciate a piede libero: si tratta di 3 cittadini romeni di età comprese tra 31 e 37 anni e un italiano originario della provincia di Genova di 29 anni – tutti pregiudicati – risultati inosservanti al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma; un cittadino sudamericano 36enne sorpreso in possesso di 2 grammi di cocaina pronti per essere venduti; un egiziano di 20 anni che nascondeva in tasca un coltello a serramanico con lama lunga 16 cm; una di 31 anni che stava chiedendo l’elemosina portando con sé il figlioletto di 1 anno; due nomadi di 15 e 18 anni provenienti dall’insediamento di Castel Romano indicate quali autrici del furto di un portafogli ai danni di una turista della Repubblica Ceca.

